В Самаре 1 сентября бесплатно выступит Елена Темникова
Концерт пройдет около ТЦ МЕГА
Праздник начнется в 13:00, а концерт – ближе к вечеру.Фото: Архив "КП"
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В Самаре рядом с торговым центром МЕГА в воскресенье, 1 сентября, пройдет День района. На нем выступит Елена Темникова. Вход для зрителей бесплатный, сообщают организаторы мероприятия.
- Тебя ждет грандиозная программа с мыльными пузырями, ростовыми куклами, сказочными персонажами, а еще мастер-классы, любимые песни и праздничный фейерверк, - рассказали в МЕГЕ.
Праздник начнется в 13:00, а концерт – ближе к вечеру. Он пройдет на парковке «Икеи» около торгового центра.
ИСТОЧНИК KP.RU