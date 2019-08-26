2019-08-26T14:58:29+03:00
Общество

В Самаре 1 сентября бесплатно выступит Елена Темникова

Концерт пройдет около ТЦ МЕГА
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Праздник начнется в 13:00, а концерт – ближе к вечеру.Праздник начнется в 13:00, а концерт – ближе к вечеру.Фото: Архив "КП"
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В Самаре рядом с торговым центром МЕГА в воскресенье, 1 сентября, пройдет День района. На нем выступит Елена Темникова. Вход для зрителей бесплатный, сообщают организаторы мероприятия.

- Тебя ждет грандиозная программа с мыльными пузырями, ростовыми куклами, сказочными персонажами, а еще мастер-классы, любимые песни и праздничный фейерверк, - рассказали в МЕГЕ.

Праздник начнется в 13:00, а концерт – ближе к вечеру. Он пройдет на парковке «Икеи» около торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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