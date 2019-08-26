Вход свободный: Суперфинал ЧР по пляжному футболу в Самаре пройдет на пляжном стадионе на Первомайском спуске

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-26T15:27:01+03:00

В Самаре сыграют в том числе хозяева «Крылья Советов», действующий чемпион петербургский «Кристалл» и лучшая команда планеты московский «Локомотив». Фото: пляжный футбольный клуб "Кристалл".

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Матчи Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу в Самаре пройдут на специальном пляжном стадионе, который построили на Первомайском спуске набережной Волги. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Стартует Суперфинал 28 августа, а завершится 1 сентября. В нем примут участие 8 клубов, в том числе хозяева «Крылья Советов», действующий чемпион петербургский «Кристалл» и лучшая команда планеты московский «Локомотив».

Посмотреть расписание встреч можно на сайте samara.kp.ru. Вход на матчи свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU