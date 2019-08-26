В Тольятти мужчина остался без денег после смерти матери и покончил с собой

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-26T15:49:20+03:00

Тело лишь спустя несколько дней после гибели обнаружили соседи, которых мучил неприятный запах

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22 августа в Тольятти нашли погибшего человек. В квартире дома на Юбилейной, 41 был обнаружен труп 42-летнего мужчины по имени Андрей. Как говорят местные жители, он вел асоциальный образ жизни и был смертельно болен.

- Мужчина покончил с собой примерно 18 августа. Зловонный запах разложения, исходящий из розеток, сначала почувствовала женщина с этажа погибшего. Она обратилась в полицию и потребовала вскрыть входную дверь, - пишут очевидцы в группе "Плохие Новости" в социальных сетях.

Тело несчастного обнаружили под люстрой. Говорят, Андрею квартиру снимала мать, которая недавно умерла. Возможно, подобный шаг и заставил его свести счеты с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU