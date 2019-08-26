В Крыму хотят забрать обратно древнюю плиту, найденную под Сызранью
Феодосийский музей древностей собирается вернуть древнюю плиту, которую нашли в Самарской области – под Сызранью. Сотрудники музея сейчас готовят обращение в мэрию. По их словам, плиту вывезли из средневековой Каффы (ныне – Феодосия). Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на директора музея Александра Родионова.
- Вопрос принадлежности плиты, какому музею она должна принадлежать, будет решаться по факту в Самаре. Мы бы, конечно, хотели получить эту плиту, но возникает много проблем с её транспортировкой и с тем, захочет ли Самарский музей отказываться от такого ценного артефакта. Так как он был найден в Самарской области, права у них на артефакт такие же, как у нас, - сказал Родионов.
Напомним, древнюю плиту нашли при реставрации здания в Шигонах. Она – наследие Древнего Рима, такие плиты закладывали обычно в итальянских колониях и городах.
Читайте также:
Колония Генуи была не только в Крыму, но и под Сызранью? В российской глубинке нашли итальянскую закладную плиту
Историки считают, что находка такой плиты в центральной России - это действительно сенсация, ведь так далеко от Крыма такие плиты не обнаруживали никогда
Загадочный камень с письменами, найденный в Шигонах, может оказаться рекламой мастерской
Над тайной прямоугольной плиты со средневековыми гербами бьются краеведы и историки
ИСТОЧНИК KP.RU