2019-08-26T15:53:07+03:00
Звезды

В Крыму хотят забрать обратно древнюю плиту, найденную под Сызранью

Эксперты считают, что ее вывезли из средневековой Каффы.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Плита, которую нашли в Самарской области.Плита, которую нашли в Самарской области.
Изменить размер текста:

Феодосийский музей древностей собирается вернуть древнюю плиту, которую нашли в Самарской области – под Сызранью. Сотрудники музея сейчас готовят обращение в мэрию. По их словам, плиту вывезли из средневековой Каффы (ныне – Феодосия). Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на директора музея Александра Родионова.

- Вопрос принадлежности плиты, какому музею она должна принадлежать, будет решаться по факту в Самаре. Мы бы, конечно, хотели получить эту плиту, но возникает много проблем с её транспортировкой и с тем, захочет ли Самарский музей отказываться от такого ценного артефакта. Так как он был найден в Самарской области, права у них на артефакт такие же, как у нас, - сказал Родионов.

Напомним, древнюю плиту нашли при реставрации здания в Шигонах. Она – наследие Древнего Рима, такие плиты закладывали обычно в итальянских колониях и городах.

Читайте также:

Колония Генуи была не только в Крыму, но и под Сызранью? В российской глубинке нашли итальянскую закладную плиту

Историки считают, что находка такой плиты в центральной России - это действительно сенсация, ведь так далеко от Крыма такие плиты не обнаруживали никогда

(подробнее)

Загадочный камень с письменами, найденный в Шигонах, может оказаться рекламой мастерской

Над тайной прямоугольной плиты со средневековыми гербами бьются краеведы и историки

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские ветеринары спасают больную раком ежиху
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал Александра Соболева
«Все жители ближайших домов узнают о ваших заготовках»: коммунальщики обвинили самарских домохозяек в засоре канализации
Фоторепортаж: МегаФон провел первый 5G-турнир по киберспорту в России
В Самарской области ожидают дожди и грозы
Президент Владимир Путин ввел губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в состав Совета по развитию местного самоуправления
Тольяттинский «Акрон» подписал защитника «Ростова»
В Самаре благоустроили сквер у собора «Кирилла и Мефодия»
Бедолага долго не протянет! В Тольятти кот застрял в окне четвертого этажа
В Тольятти мужчина остался без денег после смерти матери и покончил с собой
Вход свободный: Суперфинал ЧР по пляжному футболу в Самаре пройдет на пляжном стадионе на Первомайском спуске
В Самаре 1 сентября бесплатно выступит Елена Темникова
В Самаре водитель «Приоры» не пропустил двух девушек на «Гранте»
Самарские спортсмены завоевали золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ
Строить мечеть на Мехзаводе в Самаре не разрешили из-за недовольства горожан