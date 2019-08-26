В Крыму хотят забрать обратно древнюю плиту, найденную под Сызранью

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-26T15:53:07+03:00

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Феодосийский музей древностей собирается вернуть древнюю плиту, которую нашли в Самарской области – под Сызранью. Сотрудники музея сейчас готовят обращение в мэрию. По их словам, плиту вывезли из средневековой Каффы (ныне – Феодосия). Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на директора музея Александра Родионова.

- Вопрос принадлежности плиты, какому музею она должна принадлежать, будет решаться по факту в Самаре. Мы бы, конечно, хотели получить эту плиту, но возникает много проблем с её транспортировкой и с тем, захочет ли Самарский музей отказываться от такого ценного артефакта. Так как он был найден в Самарской области, права у них на артефакт такие же, как у нас, - сказал Родионов.

Напомним, древнюю плиту нашли при реставрации здания в Шигонах. Она – наследие Древнего Рима, такие плиты закладывали обычно в итальянских колониях и городах.

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ИСТОЧНИК KP.RU