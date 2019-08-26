2019-08-26T16:09:09+03:00
Общество

В Самаре благоустроили сквер у собора «Кирилла и Мефодия»

Сделали это раньше срока
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Изначально все работы должны были закончить до 1 сентября. Фото: администрация Самары.Изначально все работы должны были закончить до 1 сентября. Фото: администрация Самары.
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В Самаре завершили благоустройство сквера у собора «Кирилла и Мефодия». Сделали это за 2,5 месяца – раньше назначенного срока. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- В основном, все деревья, которые здесь были, остались. Жители близлежащих домов очень хотели, чтобы зеленые насаждения сохранились, контролировали все работы. Взамен сухостоя высажено более 150 новых деревьев и кустарников, - приводит слова главного инженера подрядной организации Вячеслава Плеханова администрация.

В сквере положили 5000 квадратных метров плитки, застелили газоны с автополивом и эко-дорожки (плитка чередуется с травяным покрытием, такое в Самаре сделали впервые). На территории сквера появилась детская площадка из экологически чистых материалов с антитравматическим покрытием.

Сообщение об открытии обновленного сквера опубликовано 26 августа. Фото: администрация Самары.

Сообщение об открытии обновленного сквера опубликовано 26 августа. Фото: администрация Самары.

Фото: администрация Самары.

Фото: администрация Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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