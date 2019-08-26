2019-08-26T16:16:32+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» подписал защитника «Ростова»

Максим Сухомилин выступал за молодежку желто-синих
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В новом клубе Максим взял себе 87-ой номер. Фото: ФК «Акрон».В новом клубе Максим взял себе 87-ой номер. Фото: ФК «Акрон».
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон», который выступает в ПФЛ, подписал контракт с 20-летним защитником «Ростова» Максимом Сухомилиным. Футболист выступал за молодежку южан.

- 20-летний футболист, являющийся воспитанником ростовского футбола, последние четыре сезона провел в составе молодежной команды ФК «Ростов», за которую сыграл в 87 матчах и забил три мяча. В новом клубе Максим взял себе 87-ой номер, - рассказали в пресс-службе «Акрона».

Напомним, сегодня, 26 августа, тольяттинцы проведут матч в рамках группы «Урал-Приволжье» ПФЛ против «Камаза». Встреча пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 18:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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