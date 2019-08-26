Президент Владимир Путин ввел губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в состав Совета по развитию местного самоуправления
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в обновленный состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Указ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным.
Совет - это совещательный и консультативный орган при главе государства. В его задачу входит формирование основ государственной национальной политики в области местного самоуправления и определение приоритетных направлений её реализации, а также рассмотрение вопросов взаимодействия федеральных и региональных органов власти с органами местного самоуправления.
Он состоит из трех частей: федеральной, региональной и муниципальной. Губернатор Самарской области вошел в региональную часть совета. Всего в неё вошли семь представителей регионов - четверо глав субъектов и трое председателей заксобраний.
Дмитрий Азаров неоднократно входил в состав совета: в статусе главы Самары и президента Ассоциации городов Поволжья, затем в должности руководителя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации РФ. Теперь Дмитрий Азаров в совете уже в статусе губернатора региона.
ИСТОЧНИК KP.RU