2019-08-26T16:28:58+03:00
Общество

Президент Владимир Путин ввел губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в состав Совета по развитию местного самоуправления

Дмитрий Азаров неоднократно входил в состав совета
Борис БРИТВА
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Дмитрий АзаровДмитрий Азаров
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в обновленный состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Указ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным.

Совет - это совещательный и консультативный орган при главе государства. В его задачу входит формирование основ государственной национальной политики в области местного самоуправления и определение приоритетных направлений её реализации, а также рассмотрение вопросов взаимодействия федеральных и региональных органов власти с органами местного самоуправления.

Он состоит из трех частей: федеральной, региональной и муниципальной. Губернатор Самарской области вошел в региональную часть совета. Всего в неё вошли семь представителей регионов - четверо глав субъектов и трое председателей заксобраний.

Дмитрий Азаров неоднократно входил в состав совета: в статусе главы Самары и президента Ассоциации городов Поволжья, затем в должности руководителя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации РФ. Теперь Дмитрий Азаров в совете уже в статусе губернатора региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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