2019-08-26T16:30:13+03:00
Общество

В Самарской области ожидают дожди и грозы

Летнее тепло сменится осенней погодой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В среду синоптики обещают грозу.В среду синоптики обещают грозу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последняя неделя лета не порадует жителей Самарской области теплом. Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют дожди, грозы и похолодание.

- В первой половине недели территория Средней Волги будет находиться под влиянием циклона. При прохождении его атмосферных фронтов ожидаются дожди, грозы, усиление ветра. Во второй половине недели циклон уйдет за Урал, осадки прекратятся, но с северными потоками в Поволжье будет поступать новая порция арктического воздуха, - прокомментировали синоптики.

Во вторник, 27 августа, в регионе будет облачно с прояснениями, ночью +7… +12, днем +17… +22. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. В среду. 28 августа, дождь пройдет уже в большинстве районов, гроза. Ночью +8… +13, днем +13… +18.

В четверг синоптики обещают ночью +5… +10, днем +13… +18. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 метров в секунду, порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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