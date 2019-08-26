Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал Александра Соболева

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-26T16:57:34+03:00

По его словам, форвард «Крыльев Советов» только начал проявлять свои качества

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в национальную команду на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном лидера гонки бомбардиров РПЛ, форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. По словам наставника сборной, нападающий самарцев только начал проявлять свои качества.

- Вызывать Соболева мыслей не было. Всему своё время, он только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, это продолжится. Плюс, как я уже говорил, мы вызвали Комличенко, чтобы он мог подтвердить свой уровень. Посмотрим, как он проявит себя в этот раз, - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, в 7 матчах чемпионата России Соболев забил 6 голов.

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ИСТОЧНИК KP.RU