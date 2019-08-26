Самарские ветеринары спасают больную раком ежиху

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-26T17:27:23+03:00

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У самка белого африканская ежа по кличке Шу на шее начала расти опухоль. Заботливая хозяйка Надежда принесла ее в одну из ветеринарных клиник города. К сожалению, новообразование оказалось злокачественным. Маленькой пациентке пришлось делать сложную операцию по удалению опухоли. Операция прошла успешно, Шу уверено шла на поправку.

Вскоре выяснилось, что это еще не конец борьбы. Злокачественная опухоль захватила слюнную железу. Потребовалась вторая операция.

- Перед проведением операции решено было тщательно обследовать ёжика, чтобы выявить границы образования и оценить возможность его резекции, - сообщили в клинике. - Посоветовавшись с коллегами мы разработали план действий, вариант анестезии и провели Шу МРТ обследование.

Ежиха была загружена в медикаментозный сон, затем ей установили периферический катетер и провели контрастное исследование с выявлением границ опухоли. Оказалось, что опухоль имеет четкие границы и ее можно удалить. Исследование Ши перенесла хорошо. Теперь животное готовят к повторной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU