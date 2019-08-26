Самарские компании обяжут следить за территорией вокруг

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-26T18:27:32+03:00

Больше всего договоров заключено в Красноглинском и Советском районах Фото: "КП" Архив

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Торговые точки и предприятия города скоро будут обязаны убираться на территориях вокруг своих офисов.

Согласно новым правилам благоустройства Самары, которые приняла самарская Дума в начале августа, соглашения о содержании территорий должны быть заключены с предприятиями, управляющими компаниями и ТСЖ, объектами социальной сферы и потребительского рынка. Согласно этому документу для каждого юридического лица определены границы территории, которую необходимо содержать в чистоте и благоустраивать.

Сейчас районные администрации города ведут распределяют территорий между предприятиями, объектами потребительского рынка и другими юридическими лицами, чтобы в дальнейшем те занимались их обслуживанием. Соглашения заключены почти со всеми объектами социальной сферы – детскими садами, школами и больницами, строительными организациями, гаражными комплексами. Больше всего договоров заключено в Красноглинском и Советском районах, остальным глава города поручила ускорить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU