2019-08-26T19:08:45+03:00
Происшествия

В Самарской области ищут опасного преступника с татуировками

Мужчину подозревают в убийстве
Евгения ВАСИНА
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Вы его видели?Вы его видели?Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самарской области просят граждан помочь в поисках опасного преступника. 44-летнего Мамикона Арутюняна подозревают в убийстве. О мужчине известно, что он неоднократно судим, грудь, предплечья и руки подозреваемого покрыты татуировками. Мужчину ищут сотрудники полиции МВД по Республики Саха (Якутия).

- Всем, кому известно о личности или местонахождении разыскиваемого, сотрудники ОВД просят обратиться в ближайший отдел полиции, - обратились к жителям Самарской области сотрудники полиции.

Телефон дежурной части 278-22-23, 278-22-22 или 020 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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