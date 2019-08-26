В Самарской области ищут опасного преступника с татуировками
Мужчину подозревают в убийстве
Вы его видели?Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самарской области просят граждан помочь в поисках опасного преступника. 44-летнего Мамикона Арутюняна подозревают в убийстве. О мужчине известно, что он неоднократно судим, грудь, предплечья и руки подозреваемого покрыты татуировками. Мужчину ищут сотрудники полиции МВД по Республики Саха (Якутия).
- Всем, кому известно о личности или местонахождении разыскиваемого, сотрудники ОВД просят обратиться в ближайший отдел полиции, - обратились к жителям Самарской области сотрудники полиции.
Телефон дежурной части 278-22-23, 278-22-22 или 020 (102 с мобильного телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU