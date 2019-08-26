В Самарской области велосипедист вылетел с трассы и погиб
В воскресенье, 25 августа, по дороге в Винновку погиб велосипедист. Печальную новость сообщили велолюбители сообщества Велотольятти.
- Наш сотоварищ и хороший друг Андрей Тулычев на спуске, не справившись с управлением и вылетел с трассы, - сообщил Олег Гармаш. - Когда мне позвонили и сказали, что Андрей разбился, я сначала не поверил, что насовсем. Подумал, что отделался переломом. Но увы... Друзья погибшего рассказывают, что Андрей был отзывчивым, бескорыстным и добродушным.
Сейчас тольяттинские велосипедисты организовали сбор средств в помощь родственникам погибшего. - Перечислить можно на карту Тинькофф, Сбербанк, ВТБ - по номеру телефона +79023223023, - уточнил Олег Гармаш, - Кто желает попрощаться с Андреем, приходите 27 августа на Баныкина, на территорию больницы. Корпус 9, прощальный зал с 11.00 до 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU