В Самарской области велосипедист вылетел с трассы и погиб

СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-26T21:20:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 25 августа, по дороге в Винновку погиб велосипедист. Печальную новость сообщили велолюбители сообщества Велотольятти.

- Наш сотоварищ и хороший друг Андрей Тулычев на спуске, не справившись с управлением и вылетел с трассы, - сообщил Олег Гармаш. - Когда мне позвонили и сказали, что Андрей разбился, я сначала не поверил, что насовсем. Подумал, что отделался переломом. Но увы... Друзья погибшего рассказывают, что Андрей был отзывчивым, бескорыстным и добродушным.

Сейчас тольяттинские велосипедисты организовали сбор средств в помощь родственникам погибшего. - Перечислить можно на карту Тинькофф, Сбербанк, ВТБ - по номеру телефона +79023223023, - уточнил Олег Гармаш, - Кто желает попрощаться с Андреем, приходите 27 августа на Баныкина, на территорию больницы. Корпус 9, прощальный зал с 11.00 до 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU