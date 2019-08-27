2019-08-27T08:26:57+03:00
Общество

Самарская Фабрика-кухня теперь управляется Третьяковской галереей

За судьбу памятника конструктивизма можно не переживать
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Памятник проходит масштабную реставрациюПамятник проходит масштабную реставрациюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Архитектурный памятник Фабрика-кухня в Самаре передана в управление Третьяковской галереей. Об этом сообщает территориальное управление Росимущества по Самарской области.

- Здание передали в оперативное управление ФГБУ культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»», - говорится в сообщении. - Вместе с фабрикой-кухней музейному комплексу отошли и другие здания, расположенные по адресу: ул. Ново-Садовая, 149.

Решение о том, что здание, находившееся в плачевном состоянии многие годы, станет филиалом Третьяковки, было принято министром культуры РФ Владимиром Мединским. Директором стал Михаил Савченко. Сейчас памятник проходит масштабную реставрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улица Офицерская, дорога Тольятти-Ягодное и Крымская площадь в Самаре: комиссия Росавтодора оценила качество дорог в Самарской области
В Сызрани рыбак нашел в воде полуголого мужчину
В Самарской области велосипедист вылетел с трассы и погиб
В Самарской области ищут опасного преступника с татуировками
Самарские компании обяжут следить за территорией вокруг
"Мы продолжим бороться за ее жизнь": самарские ветеринары спасают больную раком ежиху
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал Александра Соболева
«Все жители ближайших домов узнают о ваших заготовках»: коммунальщики обвинили самарских домохозяек в засоре канализации
Фоторепортаж: МегаФон провел первый 5G-турнир по киберспорту в России
В Самарской области ожидают дожди и грозы
Президент Владимир Путин ввел губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в состав Совета по развитию местного самоуправления
Тольяттинский «Акрон» подписал защитника «Ростова»
В Самаре благоустроили сквер у собора «Кирилла и Мефодия»
Бедолага долго не протянет! В Тольятти кот застрял в окне четвертого этажа
В Крыму хотят забрать обратно древнюю плиту, найденную под Сызранью
В Тольятти мужчина остался без денег после смерти матери и покончил с собой
Вход свободный: Суперфинал ЧР по пляжному футболу в Самаре пройдет на пляжном стадионе на Первомайском спуске
В Самаре 1 сентября бесплатно выступит Елена Темникова
В Самаре водитель «Приоры» не пропустил двух девушек на «Гранте»
Самарские спортсмены завоевали золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ
Строить мечеть на Мехзаводе в Самаре не разрешили из-за недовольства горожан