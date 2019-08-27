Самарская Фабрика-кухня теперь управляется Третьяковской галереей

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-27T08:26:57+03:00

За судьбу памятника конструктивизма можно не переживать

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Архитектурный памятник Фабрика-кухня в Самаре передана в управление Третьяковской галереей. Об этом сообщает территориальное управление Росимущества по Самарской области.

- Здание передали в оперативное управление ФГБУ культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»», - говорится в сообщении. - Вместе с фабрикой-кухней музейному комплексу отошли и другие здания, расположенные по адресу: ул. Ново-Садовая, 149.

Решение о том, что здание, находившееся в плачевном состоянии многие годы, станет филиалом Третьяковки, было принято министром культуры РФ Владимиром Мединским. Директором стал Михаил Савченко. Сейчас памятник проходит масштабную реставрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU