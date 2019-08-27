Самарский блогер снял с высоты птичьего полета настоящее положение дел на стройке Фрунзенского моста

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-27T08:48:41+03:00

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Известный самарский блогер и любитель высотной съемки Александр Карягин опубликовал свежее видео о том, как же на самом деле идут работы на Фрунзенском мосту, завершение строительства которого ждет вся Самара и, особенно, заречные жители Куйбышевского района. Для этого, он поднял в воздух квадрокоптер.

На кадрах видно, что рабочие даже в вечернее время активно ведут монтаж различных конструкций. Мост уже готов в бетоне и совсем скоро должны начаться работы по обустройству проезжей части.

Шестиполосный Фрунзенский мост через реку Самару протяженностью 667 м строится при софинансировании федерального бюджета. В 2019 году из центра на завершение строительства направлено 1,5 млрд рублей. Общее финансирование работ в текущем году составило 3,6 млрд рублей. Планируется, что мост будет сдан в эксплуатацию к концу этого года.

Строительство Фрунзенского моста в Самаре.#александркарягин #samara #самара location 53.17542 50.08575 моя почта rus.point@mail.ru Интересные факты о разных уголках нашей Земли. https://zen.yandex.ru/ourhistory

ИСТОЧНИК KP.RU