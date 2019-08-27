2019-08-27T09:29:07+03:00
Происшествия

23-летний тольяттинец пойдет под суд за любовь к пьяной езде

Парня не остановило даже лишение водительских прав
Кирилл КАРИМОВ
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Не стоит пить за рулем и нарушать ПДДНе стоит пить за рулем и нарушать ПДДФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Ленинском проспекте в Тольятти сотрудники ГИБДД заметили «девятку», водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения. Парень за рулем автомобиля оказался пьян, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

23-летний тольяттинец наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование. Оказалось, что он в декабре 2018 года мировым судьей Автозаводского района привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состояние опьянения. Тогда он получил штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортом сроком 1 год 8 месяцев.

Теперь в отношении любителя хмеля и скорости возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Тольяттинцу грозит реальное лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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