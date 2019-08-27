23-летний тольяттинец пойдет под суд за любовь к пьяной езде

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-27T09:29:07+03:00

Не стоит пить за рулем и нарушать ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

На Ленинском проспекте в Тольятти сотрудники ГИБДД заметили «девятку», водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения. Парень за рулем автомобиля оказался пьян, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

23-летний тольяттинец наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование. Оказалось, что он в декабре 2018 года мировым судьей Автозаводского района привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состояние опьянения. Тогда он получил штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортом сроком 1 год 8 месяцев.

Теперь в отношении любителя хмеля и скорости возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Тольяттинцу грозит реальное лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU