2019-08-27T09:53:38+03:00
Происшествия

За 7 месяцев этого года на дорогах Самары погибли 19 человек

Госавтоинспекция областной столицы подвела промежуточный итог 2019 года
Кирилл КАРИМОВ
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Внимательнее на дорогах нужно быть всемВнимательнее на дорогах нужно быть всемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С января по август 2019 года на дорогах Самары произошли 657 ДТП, в которых пострадали 811 человек. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

К сожалению, погибли 19 человек. 86 дорожно-транспортных происшествий случились с участием детей. 98 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

В ГИБДД обращают внимание, что пешеходы тоже обязаны соблюдать ПДД. По вине пешеходов произошло 109 дорожно-транспортных происшествий, при которых 9 человек погибли и 105 получили ранения. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам проявлять особое внимание при переходе проезжей части дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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