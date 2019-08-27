2019-08-27T10:17:39+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» одержала победу в стартовом матче на домашнем предсезонном турнире

Тольяттинцы обыграли казанский «Барс» 3:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК «Лада».Фото: ХК «Лада».
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Хоккеисты «Лады» начали с победы предсезонный домашний турнир. «Кубок LADA» стартовал 26 августа. В этот день хозяева обыграли казанский «Барс» 3:2. Шайбы в составе «Лады» забросили Юрий Назаров, Алексей Мастрюков и Константин Майоров. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В другом матче дня самарский ЦСК ВВС уступил ижевской «Ижстали» 2:3. У «летчиков» отличились Куликов и Грошев.

Напомним, матчи «Кубка LADA» проходят на «Лада-Арене». Вход свободный – по пригласительным, которые можно получить в кассах арены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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