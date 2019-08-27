2019-08-27T10:52:50+03:00
Происшествия

Полковника Веру Рабинович, попавшуюся на крупной взятке, снова не отпустили домой

Она пыталась обжаловать решение о своем аресте в Самарском областном суде
Михаил ГОРЮНОВ
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Вера Рабинович по-прежнему под стражейВера Рабинович по-прежнему под стражейФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полковник Вера Рабинович, попавшаяся на крупной взятке, снова не смогла выйти из СИЗО. Накануне, в понедельник 26 августа бывшая сотрудница полиции в очередной раз пыталась обжаловать решение о своем аресте в Самарском областном суде.

- Судья принял решение оставить ее апелляцию о смягчении меры пресечения без изменения. Таким образом, обвиняемая останется под стражей до 17 октября, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в суде.

Напомним, что в ГСУ ГУ МВД России по региону Вера возглавляла отдел по расследованию преступлений в сфере экономики. Рабинович попалась на взятке в 2,5 млн рублей - часть от общей суммы в 20 миллионов. Деньги предназначались для решения вопроса о передаче дела в суд. Расследованием преступления занимается центральный аппарат СК РФ в Нижнем Новгороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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