Полковника Веру Рабинович, попавшуюся на крупной взятке, снова не отпустили домой
Полковник Вера Рабинович, попавшаяся на крупной взятке, снова не смогла выйти из СИЗО. Накануне, в понедельник 26 августа бывшая сотрудница полиции в очередной раз пыталась обжаловать решение о своем аресте в Самарском областном суде.
- Судья принял решение оставить ее апелляцию о смягчении меры пресечения без изменения. Таким образом, обвиняемая останется под стражей до 17 октября, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в суде.
Напомним, что в ГСУ ГУ МВД России по региону Вера возглавляла отдел по расследованию преступлений в сфере экономики. Рабинович попалась на взятке в 2,5 млн рублей - часть от общей суммы в 20 миллионов. Деньги предназначались для решения вопроса о передаче дела в суд. Расследованием преступления занимается центральный аппарат СК РФ в Нижнем Новгороде.
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ИСТОЧНИК KP.RU