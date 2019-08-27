Тольяттинский «Акрон» и «Камаз» забили 8 мячей на двоих в матче ПФЛ

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-27T11:03:37+03:00

После шести туров тольяттинцы расположились на 3 месте в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье». Фото: ФК «Акрон».

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Тольяттинский «Акрон» и челнинский «Камаз» выдали настоящую перестрелку в матче шестого тура группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Встреча проходила в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и завершилась со счетом 4:4. У тольяттинцев отличились Андрей Титов, Азнаур Герюгов, Максим Малаховский и Сергей Вахтеев.

- Скажем так, интересная игра получилась. Тяжело начинать при 0:2, но хочу отдать должное ребятам – не раскисли, собрались, проявили характер. Кроме того, трибуны погнали вперед. Парни завелись, вытянули этот матч. Эту ничью я расцениваю как победу, - прокомментировал матч наставник «Акрона» Дмитрий Емельянов.

После шести туров тольяттинцы расположились на 3 месте в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье» с 13 набранными очка. Столько же у идущего вторым «Камаза». Лидирует «Урал-2», у «шмелей» 14 очков.

Следующий матч «Акрон» проведет 30 августа в Ульяновске против местной «Волги».

Акрон - Камаз 26 августа 2019, 4:4, обзор матча.Видео обзор встречи Акрон - Камаз, которая прошла 26 августа 2019. Счет - 4:4

ИСТОЧНИК KP.RU