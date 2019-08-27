2019-08-27T11:18:03+03:00
Общество

Студентка из Самарской области получила престижную награду на WorldSkills Juniors

Соревнования проходят сейчас в Казани
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
WorldSkillsWorldSkills
Изменить размер текста:

Учащаяся «Колледжа технического и художественного образования» из Тольятти Алина Гатауллина получила награду в составе национальной сборной России на мировом чемпионате WorldSkills 2019. Об этом сообщает департамент информационной политики областного правительства.

Девушка выступала в компетенции «Малярные и декоративные работы» соревнований WorldSkills Juniors. Это состязания для молодых людей от 14 до 16 лет. Алине Гатауллиной нужно было выполнить четыре задания: поклеить обои, создать панно, перенести чертёж на стенд, сделать колорирование. Оценивалось не только время, затраченное на выполнение задания, но его качество.

У Алины, в итоге, 720 баллов и медальон за профессионализм в своей компетенции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регбийный клуб «Самара» не сыграет в плей-офф Высшей лиги из-за нехватки денег
Спортсмены Самарской области завоевали 42 медали на Фестивале «Легенды метания»
«АКОМ» - властелин горных дорог!
В Самаре реконструировали сквер у храма Кирилла и Мефодия на Солнечной
На Ново-Садовой в Самаре автоледи устроила массовое ДТП
Краеведческий музей Сызрани готовит экспозицию к 90-летию Сызранской ГЭС
Тольяттинский «Акрон» и «Камаз» забили 8 мячей на двоих в матче ПФЛ
Полковника Веру Рабинович, попавшуюся на крупной взятке, снова не отпустили домой
В Японии на горе Фудзи погибла россиянка из Тольятти
Самарский планетарий может быть построен у Ракеты на проспекте Ленина
Хоккейная «Лада» одержала победу в стартовом матче на домашнем предсезонном турнире
"Одна минута и все!": кот, застрявший в окне в Тольятти, умер на руках хозяйки
За 7 месяцев этого года на дорогах Самары погибли 19 человек
23-летний тольяттинец пойдет под суд за любовь к пьяной езде
Удлинение Авроры до Ново-Садовой для Самары будут разрабатывать в Санкт-Петербурге
Самарский блогер снял с высоты птичьего полета настоящее положение дел на стройке Фрунзенского моста
Самарская Фабрика-кухня теперь управляется Третьяковской галереей
Улица Офицерская, дорога Тольятти-Ягодное и Крымская площадь в Самаре: комиссия Росавтодора оценила качество дорог в Самарской области