Студентка из Самарской области получила престижную награду на WorldSkills Juniors

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-27T11:18:03+03:00

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Учащаяся «Колледжа технического и художественного образования» из Тольятти Алина Гатауллина получила награду в составе национальной сборной России на мировом чемпионате WorldSkills 2019. Об этом сообщает департамент информационной политики областного правительства.

Девушка выступала в компетенции «Малярные и декоративные работы» соревнований WorldSkills Juniors. Это состязания для молодых людей от 14 до 16 лет. Алине Гатауллиной нужно было выполнить четыре задания: поклеить обои, создать панно, перенести чертёж на стенд, сделать колорирование. Оценивалось не только время, затраченное на выполнение задания, но его качество.

У Алины, в итоге, 720 баллов и медальон за профессионализм в своей компетенции.

ИСТОЧНИК KP.RU