Студентка из Самарской области получила престижную награду на WorldSkills Juniors
Учащаяся «Колледжа технического и художественного образования» из Тольятти Алина Гатауллина получила награду в составе национальной сборной России на мировом чемпионате WorldSkills 2019. Об этом сообщает департамент информационной политики областного правительства.
Девушка выступала в компетенции «Малярные и декоративные работы» соревнований WorldSkills Juniors. Это состязания для молодых людей от 14 до 16 лет. Алине Гатауллиной нужно было выполнить четыре задания: поклеить обои, создать панно, перенести чертёж на стенд, сделать колорирование. Оценивалось не только время, затраченное на выполнение задания, но его качество.
У Алины, в итоге, 720 баллов и медальон за профессионализм в своей компетенции.
ИСТОЧНИК KP.RU