В Самаре реконструировали сквер у храма Кирилла и Мефодия на Солнечной

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-27T11:58:22+03:00

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К концу августа завершены работы по благоустройству сквера, который находится близ онкоцентра и храма Кирилла и Мефодия в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Работы велись в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и были завершены досрочно. С территории вывезли более 3000 кубометров мусора, аварийные и сухостойные деревья. Было проведено комплексное озеленение и взамен сухостоя высадили более 150 новых деревьев и кустарников.

Всего были уложены 5 тыс. кв. м плитки, устроены газоны с автополивом. В сквере появилось новое освещение и дизайнерские, антивандальные скамейки. Смонтирована многофункциональная детская площадка, с антитравматическим покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU