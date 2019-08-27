«АКОМ» - властелин горных дорог!

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-27T12:06:05+03:00

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Ключевая задача проекта, который был реализован совместно со специалистами лаборатории лазерных интерферометрических исследований Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга – оценить вулканическую активность Эльбруса на сегодняшний день.Параллельно проводились испытания в реальных, экстремальных условиях новой аккумуляторной батареи «АКОМ ASIA + EFB».

Кабардино-Балкария – мекка отечественного альпинизма и экстремального туризма из года в год влечет опытных путешественников своими горными склонами и нетронутой красотой природы. Через республику протянулись пять основных хребтов Большого Кавказа, а высочайшей точкой, причем не только КБР и России, но и всей Европы, является Эльбрус. Высота– 5 642 метра над уровнем моря.

В рамках экспедиции группа преодолела 1500 км, поднялась на максимальную высоту 3100 метров. Маршрут прошел через Суканское ущелье, Верхнюю Балкарию, перевалы Чегетджара, и Актопрак, загадочную долину Джилы-Су и легендарную гору Сирх. Итогом поездки по «вулканическим» местам Кабардино-Балкарии станет материал для научно-популярного фильма. Он расскажет об основной теме экспедиции «Эльбрус как вулкан» и работе научных сотрудников, интересных с точки зрения туризма локациях, истории и легендах Приэльбрусья.

Пройти сложную горную дорогу можно лишь на хорошо подготовленном автомобиле. Даже на самых экстремальных участках пути батарея «АКОМ Asia+EFB»великолепно показала себя, ни разу не подвела и с честью выдержала сложный режим эксплуатации. Аккумулятор имеет двойной ресурс и не боится полной разрядки, а также имеет минимальное время заряда при движении, что особенно важно в условиях экспедиции. Какой бы лютый маршрут участники проекта не испытывали на себе, выбирая самые сложные, зачастую непроходимые тропы, сложенные из валунов и остывшей лавы, проходящие по дну рек и отвесному краю скал, какие бы нагрузки не выпадали на электросеть автомобиля – зарядка всех возможных устройств, обеспечение лагеря или бесперебойная работа съемочной группы– аккумулятор все выдерживали позволял запустить двигатель в любых условиях. Без потерь преодолел высокогорье и горные реки, побывал на вулкане и даже «заглянул» под гору, не обнаружив слабых сторон.Предела возможностей «АКОМ Asia+EFB»участники экспедиции не установили!

Таким образом, получено еще одно подтверждение того, что высокотехнологичные аккумуляторные батареи «АКОМ» могут эксплуатироваться в любых экстремальных условиях. Для лидера российского рынка АКБ нет невыполнимых задач!

В рамках концепции «Четыре стихии АКОМ» компания испытывает свои аккумуляторы в сложных климатических и географических условиях. Позади два пройденных этапа: покорение Арктики и горных дорог Приэльбрусья! Но останавливаться на достигнутом «АКОМ» не намерен, и впереди – новые испытания. В перспективе – испытания продукции «АКОМ» при погружении на дно океана и в жаркой пустыне.

ИСТОЧНИК KP.RU