Спортсмены Самарской области завоевали 42 медали на Фестивале «Легенды метания»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-27T12:23:49+03:00

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24-25 августа в Тольятти в «Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова» состоялся II ежегодный Фестиваль метания ножей «Легенды метания». В рамках Фестиваля прошел и Третий этап Кубка России по спортивному метанию ножа.

В зрелищном мероприятии участвовали именитые спортсмены – многократные чемпионы Мира, Европы и России по спортивному метанию ножа. Всего около ста спортсменов из Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Москвы, Набережных Челнов, Ижевска, Отрадного, Ульяновска, Казани, Георгиевска и других городов. Были на соревнованиях и воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и казачьих организаций Самарской области.

Фото Ольга Еремеева

Победителями абсолютного первенства по метанию ножа в рамках этапа Кубка России стали: В категории «женщины»: 1 место – Елена Силантьева, Москва; 2 место – Нина Горецкая, Санкт-Петербург; 3 место – Ольга Соломина, Санкт-Петербург.

В категории «мужчины»: 1 место – Владислав Шкаев, Самара; 2 место – Алексей Зеленцов, Москва; 3 место – Андрей Чиликин, Ижевск.

Фото Ольга Еремеева

Спортсмены Самарской области принесли своему региону 42 медали в различных дисциплинах и возрастных категориях: 17 медалей в соревнованиях взрослых спортсменов и 25 медалей в соревнованиях среди юношей и девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU