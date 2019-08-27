2019-08-27T12:34:17+03:00
Спорт

Регбийный клуб «Самара» не сыграет в плей-офф Высшей лиги из-за нехватки денег

На выезд нужно около 1 млн рублей, а команда финансируется спортсменами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: РК "Самара".Фото: РК "Самара".
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Регбийный клуб «Самара» не сыграет в плей-офф Высшей лиги (второго в системе дивизионов регби в стране). Причина – отсутствие денег. «Самара» должна была встретиться в четвертьфинале с победителем группы «Сибирь» клубом «Енисей-СТМ-2», однако выезд в Красноярск посчитали слишком дорогим. Сейчас самарский клуб готовит официальное письмо с отказом играть в матче плей-офф. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал тренер команды Максим Саврасов.

- Сегодня отправим официальное письмо, что мы не едем на матч. Выезд обходится в 1 млн рублей, таких денег у нас нет, - сказал Максим Саврасов.

Напомним, регбийный клуб «Самара» содержат сами игроки. От министерства спорта региона команда не получает поддержки. Сейчас «Самара» пытается найти внебюджетные деньги и договориться с властями Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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