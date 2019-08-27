2019-08-27T13:09:00+03:00
Общество

В Самарской области ожидается в ближайшие сутки ухудшение погодных условий

Остерегайтесь деревьев и линий электропередачи
Кирилл КАРИМОВ
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Лето стремительно сдает позицииЛето стремительно сдает позицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С утра и до вечера в среду, 27 августа, в Самаре и области погода будет ухудшаться. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- С 7:00 28 августа до 19:00 28 августа в большинстве районов области ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, северный, 7–12 м/с. Но местами возможны порывы до 15–20 м/с. Днем температура воздуха составит до +16 °С.

В МЧС напоминают самарцам, что во время штормового предупреждения не стоит лишний раз выходить из зданий. Сильный ветер может привести к обрыву линии электропередачи, падению деревьев и увеличения числа ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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