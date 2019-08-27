Рыбака из Самарской области наказали за 13 окуней

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-27T13:51:40+03:00

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Мировой суд города Октябрьск вынес приговор мужчине, которого признали виновным в незаконной ловле рыбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьска.

Правоохранители выяснили, что во время весеннего нереста 11 мая этого года мужчина ловил рыбу на пирсе правого берега Волги с помощью незаконного орудия лова под названием «паук». Место ловли оказалось миграционным путем. Рыбак поймал четыре плотвы и 13 окуней. По В итоге, он причинил Росрыболовству ущерб 8500 рублей.

Любитель «тихой охоты» свою вину полностью признал, но отказался от дачи показаний. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU