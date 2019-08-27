2019-08-27T14:19:06+03:00
Общество

Самолет-амфибия, беспилотник и ракета: Самарская область представила новейшие разработки на международном салоне МАКС

Делегацию региона возглавил губернатор Дмитрий Азаров
Роман АБРАМСКИЙ
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Салон проходит в эти дни в подмосковном Жуковском. Фото: правительство Самарской области.Салон проходит в эти дни в подмосковном Жуковском. Фото: правительство Самарской области.
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Самарская область представила новейшие разработки на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который проходит в эти дни в подмосковном Жуковском. В салоне традиционно принимают участие ключевые фигуры отечественной и международной авиационной и космической промышленности, представители федеральных и региональных органов власти. Делегацию Самарской области на МАКСе возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

- Аэрокосмическая отрасль является одной из базовых отраслей для экономики региона, это отрасль нашей традиционной специализации. Компетенции мы здесь сохраняем, восстанавливаем и преумножаем. Участие в МАКСе является крайне важным для нашего региона, - отметил Дмитрий Азаров.

На салоне презентовали самарские самолет-амфибию Л-142 МШ и самолет-амфибию Л-145. Их используют для патрулирования территории Крайнего Севера, мониторинга рыбных хозяйств, доставки почты и продуктов в труднодоступные населенные пункты и т.д.

На МАКСе представили и другие самарские разработки – аппарат для поиска затонувших объектов и обслуживания гидротехнических сооружений «Калан», беспилотник мультироторного типа «Сокол», макет перспективной двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5».

ИСТОЧНИК KP.RU

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