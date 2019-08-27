Самарская область и Роскосмос заключили соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-27T14:20:47+03:00

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Во вторник, 27 августа, в рамках проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Госкорпорацией. Роскосмос будет оказывать содействие в развитии деятельности Научно-образовательного центра региона, сообщает пресс-служба регионального правительства

- Для нас Самарская область – близкая и родная, поскольку мы много там работаем, – отметил Дмитрий Рогозин. – Буквально на прошлой неделе я был в Самаре, поэтому у нас свежие впечатления от общения. Во время визита мы обсудили все наши совместные планы и сегодня зафиксировали в соглашении».

Госкорпорация будет активно участвовать в разработке и производстве высокотехнологичной продукции, проведении перспективных исследований и развитии технологий с привлечением к работе ведущих университетов, научных институтов России и мира, крупных промышленных предприятий.

- Мы в полной мере будем получать новые знания и навыки. Также мы договорились о научном обмене: наши вузы в качестве лекторов будут посещать ведущие специалисты госкорпорации. Кроме того, в Самарской области мы будем проводить совместные с Роскосмосом конференции», – пояснил Дмитрий Азаров.

Отметим, в конце мая 2019 года индустриальным партнером НОЦа стала госкорпорация Ростех, теперь будет выстроено тесное взаимодействие и с Роскосмосом. Официальным представителем в развитии сотрудничества двух сторон определен «Институт регионального развития». НОЦ был создан по инициативе Дмитрия Азарова. Сейчас идет системная и плодотворная работа по привлечению научных институтов и промышленных предприятий в консорциум организации. Задачу о создании 15 таких научно-образовательных центров мирового уровня по всей России поставил президент России Владимир Путин.

В рамках МАКС-2019 было подписано соглашение между АНО «Институт регионального развития» Самарской области и АНО «Корпоративная сетевая академия». Свои подписи под документом поставили руководители организаций Ольга Михеева и Елена Романова. Соглашение между ИРР и Академией Ростеха предусматривает объединение усилий и совместную реализацию программы развития гражданской продукции «Вектор». Она направлена на выявление технологических лидеров среди сотрудников Госкорпорации, которые реализуют проекты гражданского назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU