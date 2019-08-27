Лучшие игроки в стритбол в мире и 1 млн призовых: заявки на SamaraOpen по баскетболу 3х3 подали 254 команды

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-27T14:50:47+03:00

Матчи будут проходить на 23 площадках в различных категориях. Фото: министерство спорта Самарской области.

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В Самаре в среду, 28 августа, завершается регистрация на участие в турнире по баскетболу 3х3 SamaraOpen памяти заслуженного тренера Росси Юрия Павловича Тюленева. По состоянию на 27 августа заявки подали 254 команды. Заявки на участие в SamaraOpen можно подать до 23:59 28 августа здесь. Участие в соревнованиях бесплатное, призовой фонд – 1 млн рублей.

- Турнир SamaraOpen состоится в пятницу, 30 августа, с 10:00 до 19:00 на площади имени Куйбышева, - напомнили в правительстве Самарской области. - Матчи будут проходить на 23 площадках в различных категориях. Ожидается, что нынешний турнир станет самым масштабным по количеству участников. Впервые в этом году игры пройдут в категории «Элит», в которой выступят известные команды.

Приедут в Самару и команды изТОП-35 рейтинга FIBA: Inanomo (Москва), двукратный чемпион России, сборные Польши, Литвы, Эстонии, Казахстана, Getto (Латвия) и другие.

Для участников и гостей спортивного праздника подготовили развлекательную программу: зона «Баскет-ГТО», детские площадки, конкурсы по броскам, DJ-сет, шоу летающих баскетболистов. Полную программу мероприятия смотрите на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU