Промышленный альпинист погиб в Тольятти, упав с многоэтажки
К трагедии привел обрыв страховки
vk.com/patrul_tltФото: СОЦСЕТИ
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Во вторник утром, 27 августа, у дома №20 по улице Фрунзе произошла трагедия. Там погиб промышленный альпинист, сообщают очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».
- Он работал на высоте 12 этажа, занимался монтажными работами, - говорят очевидцы.
По предварительным данным, причиной падения стал порвавшийся страховочный трос. Страховка могла перетереться о козырек здания, после чего мужчина упал на асфальт с высоты 25-30 м.
Мужчина погиб на месте, еще до приезда медиков. У него остались жена и двое маленьких детей.
ИСТОЧНИК KP.RU