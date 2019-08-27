В Тольятти специальная лаборатория проверит качество воздуха

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-27T15:03:00+03:00

Точки для замеров определит администрация города исходя из анализа жалоб жителей. Учтут и мнение активистов общественных экологических движений.

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В Тольятти с 26 августа по 6 сентября работает передвижная экологическая лаборатория. Специалисты проводят объективный мониторинг состояния атмосферного воздуха в городе. Специализированную машину представило одно из предприятий «СИБУРа» по просьбе тольяттинской администрации.

- Ежедневно по согласованию с администрацией лаборатория будет выезжать на точки отбора проб на границе санитарно-защитных зон предприятий и в жилых кварталах города, - рассказали в ООО «СИБУР Тольятти». - C помощью газоанализаторов и хроматографа на месте лаборатория анализирует полученные данные. Также лаборанты с помощью аспиратора дополнительно отбирают пробы воздуха, которые в дальнейшем анализируются на хроматографе в лаборатории «СИБУР Тольятти».

Точки для замеров определит администрация города исходя из анализа жалоб жителей. Учтут и мнение активистов общественных экологических движений. В каждой точке в городе в воздухе будут измерять количество 13 веществ, в том числе характерных для предприятий химической промышленности: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, аммиак, сероводород, стирол, толуол, циклогексан, бутадиен-1,3, метанол, метан, формальдегид, бензол.

Тольяттинцы смогут следить онлайн за замерами воздуха – результаты каждый день будут публиковать в группе «СИБУР Тольятти».

- В первый день, 26 августа, мобильная эколаборатория работала на границе санитарно-защитной зоны на улице Победы в Центральном районе и на двух точках – улице Гидротехническая, 22 и улице Никонова, 66 в микрорайоне Шлюзовой. Превышений ни по одному из замеряемых веществ выявлено не было, - заверили в «СИБУРе».

Тольяттинцы смогут следить онлайн за замерами воздуха – результаты каждый день будут публиковать в группе «СИБУР Тольятти».

ИСТОЧНИК KP.RU