2019-08-27T15:23:36+03:00
Общество

На площади Мочалова в Самаре заканчивают работы по благоустройству

Горожане оценят преображение уже в начале сентября
Кирилл КАРИМОВ
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Администрация СамарыАдминистрация Самары
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В Самаре завершаются работы по благоустройству площади Мочалова в Кировском районе, которые идут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Работы будут полностью завершены к 1 сентября. Уже сейчас уложены 18 тыс. кв. м плитки, установлены новые дизайнерские скамейки, удобные бульварные диваны и урны. Выполнено освещение и впервые используется нижнее освещение, которое дает рассеянный свет. По всему периметру благоустроенной территории проспекта установлено новое ограждение из оцинкованного металла.

Впервые в Самаре на пересечении проспекта Металлургов с улицами Путейской и Строителей проезжая часть и пешеходный переход выполнены из плиточного покрытия. По просьбе горожан, максимально сохранены зеленые насаждения, также посажены новые деревья: клёны, ели, липы. Уложен рулонный газон с автополивом.

Осенью на площади около дворца культуры Металлург планируется установить памятник первому директор Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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