Самарские школьники выступят на одной сцене с участниками популярных телешоу

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-27T15:31:51+03:00

Принять участие в творческих конкурсах могут коллективы и исполнители в возрасте от 11 до 18 лет

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Всероссийский благотворительный творческий проект компании МТС «Поколение М» и продюсерский центр «Эколь» объявляют о старте творческих конкурсов, победители которых выйдут на большую сцену уже в сентябре 2019 года, в рамках музыкального шоу «Поколение М: BLOG&VOICE».

Конкурсы проводятся по трем номинациям: вокал, танцы и блоггинг. Чтобы принять участие и получить шанс выступить вместе со столичными артистами, необходимо до 12 сентября разместить один или несколько видеороликов в соответствующей номинации на сайте проекта «Поколение М»: «SuperHit», «Dance» или «Блогер».

Главный приз для победителей в каждом из конкурсов — возможность выступить в масштабном музыкальном шоу «Поколение М: BLOG&VOICE» 18 сентября в УК «МТЛ Арена» на одной сцене с финалисткой проекта «Голос.Дети» Софией Федоровой, звездой YouTube Дарьей Волосевич, чья кавер-версия песни Виктора Цоя «Кукушка» набрала более 11 миллионов просмотров, и другими кумирами детей и подростков.

Принять участие в творческих конкурсах могут коллективы и исполнители в возрасте от 11 до 18 лет. Важное условие: при размещении видеоролика на сайте проекта необходимо указать название своего города, фамилию, имя и возраст. Определять победителей будет творческое жюри, состоящее из представителей продюсерского центра «Эколь» и компании МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU