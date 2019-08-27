Достали: самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей
Назойливых выбивателей долгов насчитали несколько десятков
Приставы получили 566 жалобФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За семь месяцев 2019 года 566 человек пожаловались на действия коллекторов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Больше всего самарцам не нравятся постоянные и очень назойливые звонки должникам. Впрочем, встречаются и другие не очень законные методы воздействия на тех, кто не хочет платить по долгам.
Проверки помогли привлечь к административной ответственности 34 организации, занимающиеся взысканием просроченных задолженностей. Сумма выписанных им штрафов составила 1,3 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU