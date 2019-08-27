Достали: самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-27T16:03:57+03:00

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За семь месяцев 2019 года 566 человек пожаловались на действия коллекторов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Больше всего самарцам не нравятся постоянные и очень назойливые звонки должникам. Впрочем, встречаются и другие не очень законные методы воздействия на тех, кто не хочет платить по долгам.

Проверки помогли привлечь к административной ответственности 34 организации, занимающиеся взысканием просроченных задолженностей. Сумма выписанных им штрафов составила 1,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU