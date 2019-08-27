2019-08-27T16:04:04+03:00
Происшествия

13-летний подросток нанюхался дезодоранта и умер

Трагедия произошла несколько дней назад
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Медики не смогли помочь несчастномуМедики не смогли помочь несчастномуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жуткое ЧП вечером 24 августа произошло у магазина "Молодежный" на перекрестке улицы Колышкина и Планировочной в городе Рыбинске. Там обнаружили труп 13-летнего Ивана Р., который прописан в Москве и учился в столичной школе.

- Видимых признаков насилия на трупе не нашли. Со слов очевидцев, парень умер после вдыхания аэрозоля дезодоранта "Рексона", - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды" собственный источник.

Точные причины смерти сейчас устанавливаются. Известно, что погибшего воспитывал отец. В Рыбинске Ваня проживал у мамы - на период каникул. На учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних юноша не состоял. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24