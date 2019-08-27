13-летний подросток нанюхался дезодоранта и умер

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-27T16:04:04+03:00

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Жуткое ЧП вечером 24 августа произошло у магазина "Молодежный" на перекрестке улицы Колышкина и Планировочной в городе Рыбинске. Там обнаружили труп 13-летнего Ивана Р., который прописан в Москве и учился в столичной школе.

- Видимых признаков насилия на трупе не нашли. Со слов очевидцев, парень умер после вдыхания аэрозоля дезодоранта "Рексона", - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды" собственный источник.

Точные причины смерти сейчас устанавливаются. Известно, что погибшего воспитывал отец. В Рыбинске Ваня проживал у мамы - на период каникул. На учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних юноша не состоял. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU