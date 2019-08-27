В Самаре будут судить гражданина Кыргызстана, который оправдывал терроризм
Следственный комитет России завершил и передал дело в суд в отношении 35-летнего гражданина Кыргызстана. Мигрант обвиняется в публичном оправдании терроризма в интернете и вербовке лиц в террористические организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, в 2017 году обвиняемый принял идеологию международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенная на территории России организация). После этого он стал размещать в соцсетях информацию, в которой оправдывалась и пропагандировалась идеологии насилия.
Но на этом кыргыз не остановился. С 2017 года по 2018 год он же совершил склонение и вербовку жительницы города Самары, 1987 года рождения, к участию в деятельности террористической организации.
Уголовное дело мужчины с обвинительным заключением направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU