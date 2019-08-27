В Самаре будут судить гражданина Кыргызстана, который оправдывал терроризм

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-27T16:33:14+03:00

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Следственный комитет России завершил и передал дело в суд в отношении 35-летнего гражданина Кыргызстана. Мигрант обвиняется в публичном оправдании терроризма в интернете и вербовке лиц в террористические организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый принял идеологию международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенная на территории России организация). После этого он стал размещать в соцсетях информацию, в которой оправдывалась и пропагандировалась идеологии насилия.

Но на этом кыргыз не остановился. С 2017 года по 2018 год он же совершил склонение и вербовку жительницы города Самары, 1987 года рождения, к участию в деятельности террористической организации.

Уголовное дело мужчины с обвинительным заключением направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU