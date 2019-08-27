2019-08-27T16:52:28+03:00
Происшествия

Понятой из Чапаевска украл золотое кольцо из квартиры, где проходил обыск

Бесчестный гражданин отделался уловным сроком
Кирилл КАРИМОВ
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Но ущерб он возместилНо ущерб он возместилФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Неприятным конфузом обернулся обыск правоохранителями квартиры в Чапаевске, который прошел в феврале 2019 года. Из нее понятой прихватил драгоценность, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Полицейские пришли в дом по факту незаконного хранения боеприпасов. Один из понятых заметил на комоде в спальной комнате золотое кольцо. Незаметно для других участников следственного действия «понятой» взял и спрятал кольцо.

Пропажу обнаружила собственница квартиры, которая и заявила о ней в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили злоумышленника, который признался в совершении кражи и полностью возместил причиненный ущерб в 6 тыс. рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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