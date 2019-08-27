Научитесь на медаль: В Самарской области появится новая награда для успешных студентов
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, которым учреждена новая региональная награда. Медалью «За успехи в профессиональном образовании» будут отмечены самые отличившиеся студенты средне-специальных и высших учебных заведений.
- Награду будут получать отличники, участники научных мероприятий и конференций, а также студенты, занимающиеся общественной или социально значимой деятельностью, - говорится в постановлении.
Чтобы получить медаль золотистого цвета с изображением границ Самарской области и надписью «За особые успехи в профессиональном образовании», надо будет не менее четырех семестров подряд учиться на отлично, вносить посильный вклад в развитие региона, получать награды на студенческих научных конференциях и конкурсах, и вообще — быть примером для нашей молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU