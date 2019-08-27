Научитесь на медаль: В Самарской области появится новая награда для успешных студентов

СЕГОДНЯ 20:56 2019-08-27T20:56:26+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, которым учреждена новая региональная награда. Медалью «За успехи в профессиональном образовании» будут отмечены самые отличившиеся студенты средне-специальных и высших учебных заведений.

- Награду будут получать отличники, участники научных мероприятий и конференций, а также студенты, занимающиеся общественной или социально значимой деятельностью, - говорится в постановлении.

Чтобы получить медаль золотистого цвета с изображением границ Самарской области и надписью «За особые успехи в профессиональном образовании», надо будет не менее четырех семестров подряд учиться на отлично, вносить посильный вклад в развитие региона, получать награды на студенческих научных конференциях и конкурсах, и вообще — быть примером для нашей молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU