2019-08-27T19:46:28+03:00
Общество

Бывшего губернатора Артякова наградили «За труд во благо земли Самарской» 125 тысячами рублями

Он был главой региона с 2007 по 2012 год
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Владимир АртяковВладимир АртяковФото: архив "КП"
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Бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова наградили почетным знаком «за труд во благо земли Самарской». Соответствующее постановление подписал нынешний губернатор Дмитрий Азаров. Это значит, что Артякову положена единовременная выплата – 125 тысяч рублей.

Напомним, главой региона Владимир Артяков был с 2007 по 2012 год. До этого он трудился на АВТОВАЗе. После того, как Артяков подал в отставку с поста главы Самарской области, он занял должность заместителя генерального директора в госкорпорации «Ростехнологии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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