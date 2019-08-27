Бывшего губернатора Артякова наградили «За труд во благо земли Самарской» 125 тысячами рублями
Он был главой региона с 2007 по 2012 год
Владимир АртяковФото: архив "КП"
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Бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова наградили почетным знаком «за труд во благо земли Самарской». Соответствующее постановление подписал нынешний губернатор Дмитрий Азаров. Это значит, что Артякову положена единовременная выплата – 125 тысяч рублей.
Напомним, главой региона Владимир Артяков был с 2007 по 2012 год. До этого он трудился на АВТОВАЗе. После того, как Артяков подал в отставку с поста главы Самарской области, он занял должность заместителя генерального директора в госкорпорации «Ростехнологии».
ИСТОЧНИК KP.RU