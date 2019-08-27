В Самарской области собрали 30 тысяч подписей с требованием снизить тариф за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 20:24 2019-08-27T20:24:56+03:00

В Самарской области с начала 2019 года ввели единый тариф за вывоз мусора. Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Жители Самарской области выступили против мусорной реформы. Они требуют снизить тариф, а также провести проверку в министерстве ЖКХ и офисе регионального оператора «ЭкоСтройРесурс». Об этом в Твиттере сообщает депутат губернской думы Михаил Матвеев. По его словам, в регионе собрано 30 тысяч подписей. Обращение направили в администрацию президента и генпрокуратуру РФ.

- Докладываю. Мы собрали в Самарской области 30 тысяч подписей против мусорной реформы с требованием провести проверку МинЖКХ и регоператора и снизить тариф. Подписи сдал сегодня в администрацию Президента и Генпрокуратуру. Ждём в регион «доктора», - написал Матвеев.

Напомним, в Самарской области с начала 2019 года ввели единый тариф за вывоз мусора. Твердыми коммунальными отходами с января занимается одна компания - региональный оператор.

ИСТОЧНИК KP.RU