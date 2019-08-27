2019-08-27T20:24:56+03:00
Общество

В Самарской области собрали 30 тысяч подписей с требованием снизить тариф за вывоз мусора

Обращение направили президенту и в генеральную прокуратуру
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Самарской области с начала 2019 года ввели единый тариф за вывоз мусора.В Самарской области с начала 2019 года ввели единый тариф за вывоз мусора.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жители Самарской области выступили против мусорной реформы. Они требуют снизить тариф, а также провести проверку в министерстве ЖКХ и офисе регионального оператора «ЭкоСтройРесурс». Об этом в Твиттере сообщает депутат губернской думы Михаил Матвеев. По его словам, в регионе собрано 30 тысяч подписей. Обращение направили в администрацию президента и генпрокуратуру РФ.

- Докладываю. Мы собрали в Самарской области 30 тысяч подписей против мусорной реформы с требованием провести проверку МинЖКХ и регоператора и снизить тариф. Подписи сдал сегодня в администрацию Президента и Генпрокуратуру. Ждём в регион «доктора», - написал Матвеев.

Напомним, в Самарской области с начала 2019 года ввели единый тариф за вывоз мусора. Твердыми коммунальными отходами с января занимается одна компания - региональный оператор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лада» обыграла «Ижсталь» на предсезонном турнире в Тольятти
Научитесь на медаль: В Самарской области появится новая награда для успешных студентов
Бывшего губернатора Артякова наградили «За труд во благо земли Самарской» 125 тысячами рублями
Беременная женщина в тяжелом состоянии: в Самаре массовое отравление суши
Минспорт Самарской области: «Планируем провести первый матч во дворце пляжных видов спорта около «Самара Арены» до конца 2020 года»
Понятой из Чапаевска украл золотое кольцо из квартиры, где проходил обыск
В Самаре будут судить гражданина Кыргызстана, который оправдывал терроризм
13-летний подросток нанюхался дезодоранта и умер
Достали: самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей
Самарские школьники выступят на одной сцене с участниками популярных телешоу
На площади Мочалова в Самаре заканчивают работы по благоустройству
В Тольятти специальная лаборатория проверит качество воздуха
Промышленный альпинист погиб в Тольятти, упав с многоэтажки
Лучшие игроки в стритбол в мире и 1 млн призовых: заявки на SamaraOpen по баскетболу 3х3 подали 254 команды
Самарская область и Роскосмос заключили соглашение о сотрудничестве
Самолет-амфибия, беспилотник и ракета: Самарская область представила новейшие разработки на международном салоне МАКС
Рыбака из Самарской области наказали за 13 окуней