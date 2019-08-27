2019-08-27T20:59:40+03:00
Спорт

«Лада» обыграла «Ижсталь» на предсезонном турнире в Тольятти

Встреча завершилась со счетом 5:3
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

Тольяттинская «Лада» одержала вторую победу на домашнем предсезонном турнире «Кубок LADA». «Автозаводцы» переиграли «Ижсталь» 5:3. Голами в составе «Лады» отметились Александр Денежкин (дубль), Константин Майоров и Данил Семенов. Пятую шайбу записали на Константина Майорова, хотя ворота он не поразил.

- Гости почти за две минуты до окончания основного времени заменили голкипера шестым полевым игроком. Хотя забить в пустые ворота волжане не смогли, шайбу на счет Майорова судьи записали, поскольку гости лишили тольяттинцев возможности забить ценой фола – 5:3 победа «Лады», - рассказали в пресс-службе «Лады».

В другом матче турнира ташкентский «Хумо» обыграл казанский «Барс» 5:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Научитесь на медаль: В Самарской области появится новая награда для успешных студентов
В Самарской области собрали 30 тысяч подписей с требованием снизить тариф за вывоз мусора
Бывшего губернатора Артякова наградили «За труд во благо земли Самарской» 125 тысячами рублями
Беременная женщина в тяжелом состоянии: в Самаре массовое отравление суши
Минспорт Самарской области: «Планируем провести первый матч во дворце пляжных видов спорта около «Самара Арены» до конца 2020 года»
Понятой из Чапаевска украл золотое кольцо из квартиры, где проходил обыск
В Самаре будут судить гражданина Кыргызстана, который оправдывал терроризм
13-летний подросток нанюхался дезодоранта и умер
Достали: самарских коллекторов оштрафовали на 1,3 млн рублей
Самарские школьники выступят на одной сцене с участниками популярных телешоу
На площади Мочалова в Самаре заканчивают работы по благоустройству
В Тольятти специальная лаборатория проверит качество воздуха
Промышленный альпинист погиб в Тольятти, упав с многоэтажки
Лучшие игроки в стритбол в мире и 1 млн призовых: заявки на SamaraOpen по баскетболу 3х3 подали 254 команды
Самарская область и Роскосмос заключили соглашение о сотрудничестве
Самолет-амфибия, беспилотник и ракета: Самарская область представила новейшие разработки на международном салоне МАКС
Рыбака из Самарской области наказали за 13 окуней