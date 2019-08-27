«Лада» обыграла «Ижсталь» на предсезонном турнире в Тольятти

СЕГОДНЯ 20:58 2019-08-27T20:59:40+03:00

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Тольяттинская «Лада» одержала вторую победу на домашнем предсезонном турнире «Кубок LADA». «Автозаводцы» переиграли «Ижсталь» 5:3. Голами в составе «Лады» отметились Александр Денежкин (дубль), Константин Майоров и Данил Семенов. Пятую шайбу записали на Константина Майорова, хотя ворота он не поразил.

- Гости почти за две минуты до окончания основного времени заменили голкипера шестым полевым игроком. Хотя забить в пустые ворота волжане не смогли, шайбу на счет Майорова судьи записали, поскольку гости лишили тольяттинцев возможности забить ценой фола – 5:3 победа «Лады», - рассказали в пресс-службе «Лады».

В другом матче турнира ташкентский «Хумо» обыграл казанский «Барс» 5:2.

ИСТОЧНИК KP.RU