2019-08-28T08:36:35+03:00
Общество

Тольяттинский «GM-АВТОВАЗ», который выпускает «Шевроле Ниву», приостановит производство

Конвейер перестанет работать со 2 по 6 сентября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Приостановка связана с оптимизацией баланса спроса и предложения на выпускаемые автомобили.Приостановка связана с оптимизацией баланса спроса и предложения на выпускаемые автомобили.Фото: "КП" Архив
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Компания «GM-АВТОВАЗ», которая находится в Тольятти, планирует приостановить производство. Конвейер не будет работать со 2 по 6 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Приостановка связана с оптимизацией баланса спроса и предложения на выпускаемые автомобили.

«GM-АВТОВАЗ» - это совместное предприятие «АВТОВАЗа» и General Motors, которое выпускает автомобили «Шевроле Нива». По итогам 2019 года завод снизил объемы производства на 3%. За 12 месяцев 2018 года с конвейера сошли 31 874 машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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