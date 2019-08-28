Тольяттинский «GM-АВТОВАЗ», который выпускает «Шевроле Ниву», приостановит производство

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-28T08:36:35+03:00

Приостановка связана с оптимизацией баланса спроса и предложения на выпускаемые автомобили. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Компания «GM-АВТОВАЗ», которая находится в Тольятти, планирует приостановить производство. Конвейер не будет работать со 2 по 6 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Приостановка связана с оптимизацией баланса спроса и предложения на выпускаемые автомобили.

«GM-АВТОВАЗ» - это совместное предприятие «АВТОВАЗа» и General Motors, которое выпускает автомобили «Шевроле Нива». По итогам 2019 года завод снизил объемы производства на 3%. За 12 месяцев 2018 года с конвейера сошли 31 874 машины.

ИСТОЧНИК KP.RU