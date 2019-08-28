В центре Самары после столкновения со столбом сгорел «Лексус»
Опора после ДТП рухнула
На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: "АиФ Самара".
Изменить размер текста:
В Самаре ночью в среду, 28 августа, на пересечении улиц Маяковского и Галактионовской сгорела дорогая иномарка – «Лексус». До того, как вспыхнуть, автомобиль протаранил столб со светофором. Опора не выдержала удара и рухнула, сообщает «АиФ-Самара».
- На данном участке образовалась дорожная пробка. Количество пострадавших в аварии пока неизвестно, - сообщает портал.
О причинах происшествия с дорогой иномаркой ничего также неизвестно. На месте работали сотрудники ГИБДД. Они и будут разбираться во всех подробностях аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU