В центре Самары после столкновения со столбом сгорел «Лексус»

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-28T09:18:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре ночью в среду, 28 августа, на пересечении улиц Маяковского и Галактионовской сгорела дорогая иномарка – «Лексус». До того, как вспыхнуть, автомобиль протаранил столб со светофором. Опора не выдержала удара и рухнула, сообщает «АиФ-Самара».

- На данном участке образовалась дорожная пробка. Количество пострадавших в аварии пока неизвестно, - сообщает портал.

О причинах происшествия с дорогой иномаркой ничего также неизвестно. На месте работали сотрудники ГИБДД. Они и будут разбираться во всех подробностях аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU