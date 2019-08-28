В Самаре может появиться магазин без упаковки

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-28T09:47:00+03:00

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Члены самарского экосообщества активно работают над сокращением бытового мусора всеми доступными способами: акция «вторсырье на благотворительность», экомарафоны, обучение правилам раздельного сбора мусора. Сейчас экоотвественный горожане решили выйти на новый уровень и организовать в Самаре магазин без упаковки.

- Важный шаг, который мы ставим в приоритете над сбором вторсырья — это создание условий, в которых можно максимально снизить производство новых отходов. Одна из частей такой инфраструктуры — это магазины без упаковки. Такой опыт в России уже есть, таких магазинов уже 12 в 8 регионах, - рассказал автор идеи Андрей Жвакин. – Это магазин с едой на развес, моющими средствами на развес. Многоразовые и быстроразлагаемые товары для дома и по уходу за собой. Кроме магазина будет организована доставка по городу. Также в магазине планируют установить контейнеры для сбора вторсырья, в том числе для органики. – Все просто: вы приходите в магазин, мы взвешиваем вашу тару и вычитаем вес. Вы покупаете ровно столько, сколько нужно, - комментирует Андрей. – Если есть необходимость, мы можем дать на прокат нашу многоразовую тару. Чтобы ускорить запуск магазина экоактивист предлагает приобрести сертификат от 500 до 5000 рублей, которыми можно будет расплатиться в магазине или заказать доставку по Самаре. Все вопросы об этом можно задать в группе магазина.

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ИСТОЧНИК KP.RU