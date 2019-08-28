Пьяный сызранец угнал «Приору», попал в аварию и убежал

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-28T09:51:56+03:00

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В Сызрани полицейские задержали 27-летнего безработного местного жителя. Мужчину обвиняют по уголовной статье «Кража». Он угнал машину, попал на ней в ДТП и скрылся с места аварии, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Лада Приора», совершив наезд на бордюр, скрылся с места ДТП. Один из свидетелей рассказал, что в момент аварии находился рядом и запечатлел на свой сотовый телефон, как молодой человек с признаками алкогольного опьянения, совершив ДТП, спешно ретировался из автомобиля, - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что молодой человек угнал «Приору» с соседней улицы. Кроме того, раньше у мужчины были проблемы с законом из-за грабежа из магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU