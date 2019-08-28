В Самарской области водитель «Весты» в дождь улетел в яму на обочине

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-28T10:51:06+03:00

Оба пострадавших сами выбрались из машины. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Серьезное ДТП произошло в Самарской области во вторник, 27 августа. В Приволжском районе автомобиль «Лада Веста» улетел с трассы в яму на обочине. Пострадали два человека - водитель и пассажир, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по автодороге «Осинки-Приволжье». В условиях дождливой погоды, мужчина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, - рассказали подробности аварии в полиции.

Оба пострадавших сами выбрались из машины. Их доставили в больницу, где осмотрели и позже отпустили домой. Правоохранители сейчас проводят по факту ДТП проверку, однако уже сейчас известно – водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU