"Молодец офицер, помог бабуле!": в Тольятти гаишник перевел бабушку через оживленную дорогу

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-28T11:09:42+03:00

По пути полицейский рассказал бабуле, что так переходить дорогу нельзя Фото: принтскрин видео.

Поступок полицейского восхитил пользователей социальных сетей и вынудил их поворчать на пенсионерку [ВИДЕО]

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Накануне вечером, во вторник 27 августа, свидетелями доброго поступка сотрудники полиции стали автолюбители Тольятти. Инспектор ГИБДД на улице Куйбышева в районе остановки "Жигулевское море" помог бабушке перейти дорогу, на которой было оживленное движение авто.

- Молодец офицер, помог бабуле! Уберег от беды , могла попасть под машину! - пишут пользователи социальных сетей, где опубликовали видео произошедшего.

Но тут же люди добавляют:

- А еще бабушку нужно было пожурить, лекцию ей прочитать, что нельзя дорогу переходить в неположенном месте. Но главное - не остался в стороне! Поступок мужчины.

В целом мнения разделились, но претензии в основном звучат в адрес пенсионерки. Силовики же напоминают - соблюдайте правила дорожного движения и переходите дорогу только в специально предназначенных для этого местах.

Инспектор ГИБДД переводит бабушку / Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU