"Молодец офицер, помог бабуле!": в Тольятти гаишник перевел бабушку через оживленную дорогу
Накануне вечером, во вторник 27 августа, свидетелями доброго поступка сотрудники полиции стали автолюбители Тольятти. Инспектор ГИБДД на улице Куйбышева в районе остановки "Жигулевское море" помог бабушке перейти дорогу, на которой было оживленное движение авто.
- Молодец офицер, помог бабуле! Уберег от беды , могла попасть под машину! - пишут пользователи социальных сетей, где опубликовали видео произошедшего.
Но тут же люди добавляют:
- А еще бабушку нужно было пожурить, лекцию ей прочитать, что нельзя дорогу переходить в неположенном месте. Но главное - не остался в стороне! Поступок мужчины.
В целом мнения разделились, но претензии в основном звучат в адрес пенсионерки. Силовики же напоминают - соблюдайте правила дорожного движения и переходите дорогу только в специально предназначенных для этого местах.
Инспектор ГИБДД переводит бабушку / Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU