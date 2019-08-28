Губернатор Самарской области заявил, что готов отправиться в космос

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-28T11:13:43+03:00

Однако сделает он это, если возникнет необходимость

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что готов отправиться в космос на Международную космическую станцию на ракете самарского РКЦ «Прогресс». Однако, только если возникнет необходимость, сообщает ТАСС.

- На самарской ракете я хоть куда! Я уверен в надежности ракет, которое выпускает флагманское предприятие Роскосмоса РКЦ «Прогресс». Родина прикажет – полечу, - отметил Азаров.

Напомним, полететь в космос Дмитрию Азарову предложил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сделал он это в шутку.

ИСТОЧНИК KP.RU