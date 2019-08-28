Губернатор Самарской области заявил, что готов отправиться в космос
Однако сделает он это, если возникнет необходимость
Полететь в космос Дмитрию Азарову предложил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что готов отправиться в космос на Международную космическую станцию на ракете самарского РКЦ «Прогресс». Однако, только если возникнет необходимость, сообщает ТАСС.
- На самарской ракете я хоть куда! Я уверен в надежности ракет, которое выпускает флагманское предприятие Роскосмоса РКЦ «Прогресс». Родина прикажет – полечу, - отметил Азаров.
Напомним, полететь в космос Дмитрию Азарову предложил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сделал он это в шутку.
ИСТОЧНИК KP.RU