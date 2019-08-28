В Самарской области свиной навоз убил почти семь тысяч карасей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-28T13:53:39+03:00

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В Самарской области на водохранилище «Красный ключ» на реке Тростянка, что в Кинельском районе, зарегистрировали массовую гибель карасей. По данным Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, погибло почти семь тысяч рыб.

Виновного в массовой гибели нашли – это свинокомплекс ООО «АПК Сельский Продукт». Он сбросил навоз в водохранилище навоз, из-за чего погибли 6 тысяч 713 карасей.

Ущерб оценили в 743 тысячи рублей. 24 июля суд встал на сторону прокуратуры и обязал свинокомплекс заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU